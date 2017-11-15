Андрей Лунев: «Не волнуйтесь, со мной все нормально»

Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в товарищеском матче с Испанией (3:3).

«Не волнуйтесь, со мной все нормально. Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле», — сказал Лунев.

Луневу была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и первичная хирургическая обработка раны.

Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице, сообщается в официальном твиттере сборной России.

Андрей Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» pic.twitter.com/g64FfDQdfB — Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.