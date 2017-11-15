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    Андрей Лунев: «Не волнуйтесь, со мной все нормально»

    Теги сборная России травмы Андрей Лунев товарищеские матчи (сборные)

    Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в товарищеском матче с Испанией (3:3).

    «Не волнуйтесь, со мной все нормально. Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле», — сказал Лунев.

    Луневу была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и первичная хирургическая обработка раны.

    Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице, сообщается в официальном твиттере сборной России.

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