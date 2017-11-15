Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «За фол на Луневе нужно дисквалифицировать пожизненно»

    Теги сборная Испании сборная России судьи Александр Кокорин Родриго Андрей Лунев товарищеские матчи (сборные)

    Форвард сборной России Александр Кокорин после ничьей с Испанией (3:3) в товарищеском матче призвал к наказанию нападающего соперника Родриго, нанесшего травму вратарю Андрею Луневу.

    «За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать.

    Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело», – сказал Кокорин.

    Андрей Лунев: «Не волнуйтесь, со мной все нормально»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться