Александр Кокорин: «За фол на Луневе нужно дисквалифицировать пожизненно»
Форвард сборной России Александр Кокорин после ничьей с Испанией (3:3) в товарищеском матче призвал к наказанию нападающего соперника Родриго, нанесшего травму вратарю Андрею Луневу.
«За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать.
Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело», – сказал Кокорин.
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