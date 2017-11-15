Александр Кокорин: «За фол на Луневе нужно дисквалифицировать пожизненно»

Форвард сборной России Александр Кокорин после ничьей с Испанией (3:3) в товарищеском матче призвал к наказанию нападающего соперника , нанесшего травму вратарю Андрею Луневу.

«За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать.

Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело», – сказал Кокорин.

Андрей Лунев: «Не волнуйтесь, со мной все нормально»