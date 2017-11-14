Министр спорта Италии: «Проблемы итальянского футбола стали понятны не вчера. Это шанс все перестроить»

Министр спорта Италии Лука Лотти высказался о непопадании национальной команды на .

«В спортивном плане мне очень грустно. Конечно, наш футбол будет вынужден перестраиваться. Должны быть приняты те решения, смелости принять которые нам не хватало до этого. Сейчас наступил этот момент. Нам нужно протянуть руку помощи.

Слова Джиджи Буффона вчера были предельно ясны. Очевидно, что мы должны протянуть руку помощи футболу во всех смыслах. Я должен добавить, что о проблемах стало понятно далеко не вчера. Понять, что что-то идет не так, можно не только по матчам со Швецией.

На двух последних чемпионатах мира мы не вышли из группы, мы не смогли выбрать президента серии А и серии Б. Нам предстоит многое сделать, и нужно использовать этот шанс, чтобы перестроить весь итальянский футбол», – заявил Лотти.