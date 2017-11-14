«Крыльям» дополнительно выделили 200 млн рублей из бюджета Самарской области
Сегодня депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий год.
Документ предусматривает выделение еще 200 миллионов рублей в 2017 году на поддержку футбольного клуба «Крылья Советов».
«В 2017 году «Крыльям Советов» было выделено 605 миллионов рублей. В 2016 году – 1,3 миллиарда. Мы идем уже сейчас в минус 500 миллионов по концу года.
Это экономия, потому что мы в ФНЛ играем. Плюс клуб в 2015 году заработал 450 миллионов рублей, в 2016 – 370 миллионов, в 2017 – 267 миллионов.
Это то софинансирование, которое клуб сам зарабатывает», – сообщил на заседании врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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