«Крыльям» дополнительно выделили 200 млн рублей из бюджета Самарской области

Сегодня депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий год.

Документ предусматривает выделение еще 200 миллионов рублей в 2017 году на поддержку футбольного клуба .

«В 2017 году «Крыльям Советов» было выделено 605 миллионов рублей. В 2016 году – 1,3 миллиарда. Мы идем уже сейчас в минус 500 миллионов по концу года.

Это экономия, потому что мы в играем. Плюс клуб в 2015 году заработал 450 миллионов рублей, в 2016 – 370 миллионов, в 2017 – 267 миллионов.

Это то софинансирование, которое клуб сам зарабатывает», – сообщил на заседании врио министра спорта Самарской области .