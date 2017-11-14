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    «Крыльям» дополнительно выделили 200 млн рублей из бюджета Самарской области

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия бизнес ФНЛ Дмитрий Шляхтин

    Сегодня депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий год.

    Документ предусматривает выделение еще 200 миллионов рублей в 2017 году на поддержку футбольного клуба «Крылья Советов».

    «В 2017 году «Крыльям Советов» было выделено 605 миллионов рублей. В 2016 году – 1,3 миллиарда. Мы идем уже сейчас в минус 500 миллионов по концу года.

    Это экономия, потому что мы в ФНЛ играем. Плюс клуб в 2015 году заработал 450 миллионов рублей, в 2016 – 370 миллионов, в 2017 – 267 миллионов.

    Это то софинансирование, которое клуб сам зарабатывает», – сообщил на заседании врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

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