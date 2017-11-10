Хорхе Сампаоли: «Месси выйдет на поле в матче с Россией, и 80 тысяч человек будет наблюдать за его игрой»
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подтвердил, что форвард Лионель Месси выйдет на поле в товарищеском матче с Россией 11 ноября.
Да, Месси будет на поле завтра, и 80 тысяч человек будет наблюдать за его игрой.
Мне кажется, что Лео очень зрелый человек и мне с ним очень легко установить общение тренер-игрок.
Он прекрасно понимает, что на чемпионате мира игры идут каждые четыре дня. Конечно, если мы будем видеть, что у него есть какая-то мышечная усталость, то дадим ему отдохнуть. Лео никогда не отказывался играть в сборной», – сказал Сампаоли.
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