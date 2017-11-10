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    Хорхе Сампаоли: «Месси выйдет на поле в матче с Россией, и 80 тысяч человек будет наблюдать за его игрой»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная России сборная Аргентины товарищеские матчи (сборные) Хорхе Сампаоли

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подтвердил, что форвард Лионель Месси выйдет на поле в товарищеском матче с Россией 11 ноября.

    Да, Месси будет на поле завтра, и 80 тысяч человек будет наблюдать за его игрой.

    Мне кажется, что Лео очень зрелый человек и мне с ним очень легко установить общение тренер-игрок.

    Он прекрасно понимает, что на чемпионате мира игры идут каждые четыре дня. Конечно, если мы будем видеть, что у него есть какая-то мышечная усталость, то дадим ему отдохнуть. Лео никогда не отказывался играть в сборной», – сказал Сампаоли.

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