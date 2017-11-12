Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» хочет в январе купить Коутиньо, а летом – Гризманна

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Атлетико лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн

    Главными трансферными целями «Барселоны» являются полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Президент каталонцев Жозеп Бартомеу планирует подписать 25-летнего бразильца в январе, а 26-летнего француза – летом 2018 года.

    Коутиньо хочет играть в «Барселоне», и уже сообщал об этом руководству «Ливерпуля», однако «ПСЖ» не оставляет попыток приобрести футболиста.

    Что касается Гризманна, то его отступные, которые по окончании сезона снизятся до 100 миллионов евро, не станут проблемой для «Барселоны» даже в случае покупки Коутиньо.

    На лидера сборной Франции, скорее всего, также будут претендовать «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». В «Барселоне» высоко оценивают свои шансы, учитывая фактор Лионеля Месси и группу французов в команде.

    «Ливерпуль» зря не продал Коутиньо. Без него лучше

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться