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    Коутиньо откажет «ПСЖ». Он хочет перейти в «Барселону»

    Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо финансовый фэйр-плей Антеру Энрике

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не намерен переходить в «ПСЖ».

    Спортивный директор парижан Антеру Энрике уже встречался с агентом 25-летнего бразильца, который позже дал инструкции своим представителям – не вести переговоры с французами.

    «ПСЖ» рассматривал возможность покупки Коутиньо, чтобы выполнить пожелание форварда Неймара, однако важную роль играют позиция хавбека «Ливерпуля», а также тот факт, что зимой этот трансфер будет невозможно осуществить, не нарушив правил финансового фэйр-плей.

    Коутиньо ожидает, что его клуб примет предложение «Барселоны». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо каталонцам за 150 миллионов евро.

    Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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