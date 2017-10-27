Коутиньо откажет «ПСЖ». Он хочет перейти в «Барселону»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не намерен переходить в «ПСЖ».
Спортивный директор парижан Антеру Энрике уже встречался с агентом 25-летнего бразильца, который позже дал инструкции своим представителям – не вести переговоры с французами.
«ПСЖ» рассматривал возможность покупки Коутиньо, чтобы выполнить пожелание форварда Неймара, однако важную роль играют позиция хавбека «Ливерпуля», а также тот факт, что зимой этот трансфер будет невозможно осуществить, не нарушив правил финансового фэйр-плей.
Коутиньо ожидает, что его клуб примет предложение «Барселоны». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо каталонцам за 150 миллионов евро.
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