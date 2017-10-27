Коутиньо откажет «ПСЖ». Он хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник Филиппе Коутиньо не намерен переходить в «ПСЖ».

Спортивный директор парижан Антеру Энрике уже встречался с агентом 25-летнего бразильца, который позже дал инструкции своим представителям – не вести переговоры с французами.

«ПСЖ» рассматривал возможность покупки Коутиньо, чтобы выполнить пожелание форварда Неймара, однако важную роль играют позиция хавбека , а также тот факт, что зимой этот трансфер будет невозможно осуществить, не нарушив правил финансового фэйр-плей.

Коутиньо ожидает, что его клуб примет предложение «Барселоны». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо каталонцам за 150 миллионов евро.

Подробную статистику игрока смотрите здесь.