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    «Барселона» предложит «Ливерпулю» 120 млн евро за Коутиньо

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» продолжит попытки заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Как утверждает в сегодняшнем выпуске издание Diario Sport, каталонский клуб сделает очередное предложение по трансферу игрока в январе. «Барса» предложит «Ливерпулю» 120 миллионов евро.

    «Барселоны» пыталась приобрести Коутиньо летом, однако «Ливерпуль» отказывался вступать в переговоры по поводу футболиста.

    Подробную статистику бразильца можно изучить здесь.

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