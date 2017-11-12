Александр Кокорин: «Атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику. От нас мало что зависит»
Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от контрольного матча с Аргентиной (0:1).
«Аргентинцы создали много моментов. До 86-й минуты мы держались, но потом пропустили.
В первом тайме нам очень помог Игорь Акинфеев. Мы действовали скованно. Во втором уже стало получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, что мы хотели.
Если бы не пропустили в конце обидный гол, все бы довольны были. Очень сильный соперник. Во втором тайме было видно, что играть с ними можно и нужно.
Обидный гол в конце смазал все впечатление. Разница в классе видна, конечно. У них два игрока могут решить исход встречи.
С Испанией будет даже тяжелее. Они вообще любят с мячом повозиться. Как будет играть сборная России на чемпионате мира, может сказать только главный тренер.
Ребята играли от ножа, старались. Если бы Аргентина раньше забила, было бы не так обидно. А тут на последних минутах.
Понятно, что атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику, поэтому от нас мало что зависит», – сказал Кокорин.
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