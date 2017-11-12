Александр Кокорин: «Атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику. От нас мало что зависит»

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от контрольного матча с Аргентиной (0:1).

«Аргентинцы создали много моментов. До 86-й минуты мы держались, но потом пропустили.

В первом тайме нам очень помог . Мы действовали скованно. Во втором уже стало получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, что мы хотели.

Если бы не пропустили в конце обидный гол, все бы довольны были. Очень сильный соперник. Во втором тайме было видно, что играть с ними можно и нужно.

Обидный гол в конце смазал все впечатление. Разница в классе видна, конечно. У них два игрока могут решить исход встречи.

С Испанией будет даже тяжелее. Они вообще любят с мячом повозиться. Как будет играть сборная России на чемпионате мира, может сказать только главный тренер.

Ребята играли от ножа, старались. Если бы Аргентина раньше забила, было бы не так обидно. А тут на последних минутах.

Понятно, что атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику, поэтому от нас мало что зависит», – сказал Кокорин.

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