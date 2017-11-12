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    Виктор Васин: «Месси – это человек с другой планеты, но я послаблений не давал»

    Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси сборная России сборная Аргентины товарищеские матчи (сборные)

    Защитник сборной России Виктор Васин поделился впечатлениями от игры форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в контрольном матче (0:1).

    «Матч был непростой, но ничего нового не увидели. Сборная Аргентины хорошо контролировала мяч, и мы знали, что будет непросто. Чуть-чуть не дотерпели, плюс была судейская ошибка.

    В принципе видно, что Месси – это сумасшедший уровень, человек с другой планеты. Он показал свой уровень, но неожиданного ничего не было, я послаблений не давал.

    Сборные Аргентины, Бельгии, Португалии – это соперники одного уровня. А испанцы похожи по стилю, у них сумасшедший контроль мяча, будем готовиться», – сказал Васин.

    Месси особо не напрягался. Но все равно победил Россию

    Теперь у Месси есть футболка Глушакова

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