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    Ари: «Если бы Вернблум ударил локтем, я ответил бы так же»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Ари Понтус Вернблум

    Нападающий «Локомотива» Ари, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал события матча против ЦСКА (2:2).

    – Вы получили травму в июльской игре с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?

    – Это же дерби! А в них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными.

    Мне ведь и самому больше всего нравится играть в «класико», против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.

    – Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?

    – Я бы ответил так же! – сказал футболист.

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