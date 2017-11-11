Ари: «Если бы Вернблум ударил локтем, я ответил бы так же»
Нападающий «Локомотива» Ари, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал события матча против ЦСКА (2:2).
– Вы получили травму в июльской игре с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?
– Это же дерби! А в них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными.
Мне ведь и самому больше всего нравится играть в «класико», против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.
– Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?
– Я бы ответил так же! – сказал футболист.
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