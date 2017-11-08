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    Антон Миранчук: «Вернблум жесткий и хитрый. Знает, как ударить и как это ловко обыграть»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Понтус Вернблум Антон Миранчук

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после матча 16-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:2) рассказал о приемах хавбека Понтуса Вернблума.

    – Как отреагировали на прием Вернблума против вашего брата в игре с ЦСКА?

    – Я бежал как раз сзади. Леша разгонял атаку, ушел от защитника, уже отдавал пас – и тот снес.

    Видно было: Вернблум сделал это специально, пошел на откровенную грубость. Эмоциональный игрок, всегда этим отличался.

    Потом еще на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем.

    – У Алексея осталась злоба на Вернблума? Что он говорит?

    – Да ничего. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более, когда решение уже принято.

    – У Вернблума всего одно удаление в премьер-лиге. Удивляет?

    – Он действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

    – В «Локомотиве» такой есть?

    – Нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом.

    Если я где-то ошибусь, всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная.

    – В другом моменте досталось уже не брату, а вам. Почему Вернблум ударил вас по голове?

    – Витинью лежал, армейцы всей командой пытались докричаться, чтобы мяч выбили. Но никто не выбивал.

    А тут момент опасный, и я бы вышел один на один, но мяч все-таки вынесли. Вот все и налетели.

    Я к этому с юмором отнесся. Пусть нервничает и кричит тот, у кого проблемы, а мне до этого нет дела.

    – Хотели бы Вернблума к себе в команду?

    – Наверное, нет, – сказал Миранчук.

    «Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби

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