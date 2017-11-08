Василий Уткин: «Будогосский сошел с ума. Это ясно по моменту с Вернблумом»

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал инцидент с участием хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура премьер-лиги с (2:2).

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление.

Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что сошел с ума.

Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать.

Карасев точно поплыл в матче «Локомотив» – ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля», – сказал журналист.

«Желтыми домами» раньше было принято называть психбольницы.

«Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби