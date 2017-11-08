Василий Уткин: «Будогосский сошел с ума. Это ясно по моменту с Вернблумом»
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал инцидент с участием хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:2).
«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление.
Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума.
Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать.
Карасев точно поплыл в матче «Локомотив» – ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля», – сказал журналист.
«Желтыми домами» раньше было принято называть психбольницы.
«Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби
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