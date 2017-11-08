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    Василий Уткин: «Будогосский сошел с ума. Это ясно по моменту с Вернблумом»

    Теги ЦСКА Локомотив Василий Уткин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Андрей Будогосский Понтус Вернблум ДСИ

    Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал инцидент с участием хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:2).

    «Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление.

    Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума.

    Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать.

    Карасев точно поплыл в матче «Локомотив» – ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля», – сказал журналист.

    «Желтыми домами» раньше было принято называть психбольницы.

    «Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби

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