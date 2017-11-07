Александр Кокорин: «Все рано заговорили о чемпионстве «Зенита». Вот и получили по шапке»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о спаде в игре команды.
- Согласны с мнением, что «Зениту» сегодня лучше быть в роли догоняющего в чемпионате России?
– Не то чтобы лучше. Просто все рано заговорили о чемпионстве – и получили по шапке.
Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи.
Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить, – сказал Кокорин.
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