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    Александр Кокорин: «Все рано заговорили о чемпионстве «Зенита». Вот и получили по шапке»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о спаде в игре команды.

    - Согласны с мнением, что «Зениту» сегодня лучше быть в роли догоняющего в чемпионате России?

    – Не то чтобы лучше. Просто все рано заговорили о чемпионстве – и получили по шапке.

    Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи.

    Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить, – сказал Кокорин.

    Что случилось с «Зенитом»?

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