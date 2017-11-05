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    Роберто Манчини: «Зенит» обязательно выиграет этот чемпионат»

    Теги Зенит Рубин Роберто Манчини премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями после матча с «Рубином» (0:0) в 16-м туре премьер-лиги.

    «Не думаю, что результат справедливый, как и в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом». У нас было пять-шесть возможностей забить, следовало их реализовывать.

    К сожалению, не забил Кокорин, плюс мы играли в четверг. Но мы все равно обязательно выиграем ближайшие матчи и этот чемпионат.

    У нас немало возможностей, но хромает реализация. Надеюсь, что со следующего матча команда начнет забивать много голов», – сказал итальянец.

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