Роберто Манчини: «Зенит» обязательно выиграет этот чемпионат»

Главный тренер Роберто Манчини поделился мыслями после матча с « (0:0) в 16-м туре премьер-лиги.

«Не думаю, что результат справедливый, как и в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом». У нас было пять-шесть возможностей забить, следовало их реализовывать.

К сожалению, не забил Кокорин, плюс мы играли в четверг. Но мы все равно обязательно выиграем ближайшие матчи и этот чемпионат.

У нас немало возможностей, но хромает реализация. Надеюсь, что со следующего матча команда начнет забивать много голов», – сказал итальянец.