Роберто Манчини: «Проблема в том, что «Зенит» не забивает. В моменте с Кокориным было удаление»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями по окончании игры с «Рубином» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Довольны ли вы качеством футбола?
– Последний матч был три дня назад. Из-за этого в начале мы выглядели уставшими.
После 30-й минуты мы полностью доминировали. Проблема «Зенита» в том, что наша команда не может забить, но уже в следующей игре мы это исправим, думаю.
В моменте с Кокориным была красная карточка, – сказал итальянец.
Матч судила бригада Романа Галимова. Манчини посчитал, что защитника «Рубина» Владимира Граната следовало удалить за фол на нападающем «Зенита» Александре Кокорине.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.