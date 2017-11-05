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    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Проблема в том, что «Зенит» не забивает. В моменте с Кокориным было удаление»

    Теги Зенит Рубин Владимир Гранат Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Александр Кокорин Роман Галимов

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями по окончании игры с «Рубином» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Довольны ли вы качеством футбола?

    – Последний матч был три дня назад. Из-за этого в начале мы выглядели уставшими.

    После 30-й минуты мы полностью доминировали. Проблема «Зенита» в том, что наша команда не может забить, но уже в следующей игре мы это исправим, думаю.

    В моменте с Кокориным была красная карточка, – сказал итальянец.

    Матч судила бригада Романа Галимова. Манчини посчитал, что защитника «Рубина» Владимира Граната следовало удалить за фол на нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

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