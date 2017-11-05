Роберто Манчини: «Проблема в том, что «Зенит» не забивает. В моменте с Кокориным было удаление»

Главный тренер Роберто Манчини поделился мыслями по окончании игры с «Рубином» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Довольны ли вы качеством футбола?

– Последний матч был три дня назад. Из-за этого в начале мы выглядели уставшими.

После 30-й минуты мы полностью доминировали. Проблема «Зенита» в том, что наша команда не может забить, но уже в следующей игре мы это исправим, думаю.

В моменте с Кокориным была красная карточка, – сказал итальянец.

Матч судила бригада Романа Галимова. Манчини посчитал, что защитника Владимира Граната следовало удалить за фол на нападающем «Зенита» .