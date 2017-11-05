Жозе Моуринью: «Был лишь один отрезок времени, когда «Челси» нас превосходил»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги игры с «Челси» (0:1).

«Это был равный матч. Обе команды могли победить. Та, которая открыла счет, получала возможность в большей степени контролировать ход матча, действуя от обороны, и за счет этого выиграть.

Первый тайм получился действительно равным. Во второй половине был лишь один отрезок времени, когда имел игровое превосходство, и в этот период они забили.

Нас расстраивает, что команда пропустила в такой ситуации. После гола мы потеряли себя в эмоциональном плане.

В последние 15-20 минут вновь удалось нащупать баланс, настрой. Все дело было в нас. Появлялись хорошие шансы, чтобы сравнять, но наша команда не сумела это сделать», – сказал португалец.