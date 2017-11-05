Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» Моуринью на 8 очков отстал от «Ман Сити» Гвардиолы

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Хосеп Гвардиола Маурисио Почеттино

    Лидирующий в английской премьер-лиге «Манчестер Сити» увеличил отрыв от второго места.

    Команда тренера Хосепа Гвардиолы добилась победы над «Арсеналом» (3:1). «Манчестер Юнайтед», с которым работает Жозе Моуринью, проиграл «Челси» (0:1).

    После 11 туров на счету «Манчестер Сити» 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с 23 очками. Столько же набрал «Тоттенхэм» под руководством главного тренера Маурисио Почеттино.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться