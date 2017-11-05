«МЮ» Моуринью на 8 очков отстал от «Ман Сити» Гвардиолы
Лидирующий в английской премьер-лиге «Манчестер Сити» увеличил отрыв от второго места.
Команда тренера Хосепа Гвардиолы добилась победы над «Арсеналом» (3:1). «Манчестер Юнайтед», с которым работает Жозе Моуринью, проиграл «Челси» (0:1).
После 11 туров на счету «Манчестер Сити» 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с 23 очками. Столько же набрал «Тоттенхэм» под руководством главного тренера Маурисио Почеттино.
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