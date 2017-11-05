«МЮ» Моуринью на 8 очков отстал от «Ман Сити» Гвардиолы

Лидирующий в английской премьер-лиге увеличил отрыв от второго места.

Команда тренера Хосепа Гвардиолы добилась победы над «Арсеналом» (3:1). , с которым работает Жозе Моуринью, проиграл «Челси» (0:1).

После 11 туров на счету «Манчестер Сити» 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с 23 очками. Столько же набрал под руководством главного тренера Маурисио Почеттино.