«Зенит» не может выиграть уже в 5 турах подряд, безголевая серия – 4 тура

сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в 16-м туре премьер-лиги.

Команда тренера снова не сумела добиться победы в матче чемпионата. Безвыигрышная серия «Зенита» достигла 5 туров премьер-лиги. На этом отрезке петербургская команда встречалась с «Анжи» (2:2), «Арсеналом» (0:1), ЦСКА (0:0), «Локомотивом» (0:3) и «Рубином» (0:0).

Безголевая серия «Зенита» в чемпионате достигла 4 матчей. Команда Манчини не забивала в премьер-лиге с 1 октября. Тогда «Зенит» сыграл вничью с «Анжи» (2:2).