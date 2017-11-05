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    «Зенит» не может выиграть уже в 5 турах подряд, безголевая серия – 4 тура

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия

    «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в 16-м туре премьер-лиги.

    Команда тренера Роберто Манчини снова не сумела добиться победы в матче чемпионата. Безвыигрышная серия «Зенита» достигла 5 туров премьер-лиги. На этом отрезке петербургская команда встречалась с «Анжи» (2:2), «Арсеналом» (0:1), ЦСКА (0:0), «Локомотивом» (0:3) и «Рубином» (0:0).

    Безголевая серия «Зенита» в чемпионате достигла 4 матчей. Команда Манчини не забивала в премьер-лиге с 1 октября. Тогда «Зенит» сыграл вничью с «Анжи» (2:2).

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