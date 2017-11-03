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    Болельщик «Марселя»: «Эвра оскорблял наших матерей»

    Теги Марсель Патрис Эвра Лига Европы происшествия болельщики

    Болельщик «Марселя» Вильям рассказал об инциденте с защитником Патрисом Эвра, произошедшим перед матчем с «Гимарайншем».

    36-летний футболист ногой ударил одного из фанатов и получил красную карточку еще до начала матча.

    «Во время разминки мы начали немного задевать Эвра, потому что в последних матчах он выглядел не очень. Нападающие начали бить по воротам, и Эвра, хоть я и не знаю, что он там делал, тоже бил с ними. 

    Он не попадал в ворота и бил по трибуне. Хотя попасть в ворота профессионалу не так сложно. В одном из эпизодов он попал в голову кому-то из фанатов, хоть и неспециально. После этого он начал оскорблять нас. С этого все и началось.

    Атмосфера накалилась. Я не могу процитировать, что мы кричали ему, но это были нецензурные слова. В ответ он начал оскорблять наших матерей. Мы завелись. Это не оправдывает наше поведение, но это не так плохо, как удар Эвра.

    Ему не место в футболе и в форме «Марселя», – сказал Вильям.

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