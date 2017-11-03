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    Болельщики «Зенита» на матче с «Русенборгом» выломали 80 кресел и ранили одного охранника

    Теги Зенит Лига Европы Русенборг происшествия болельщики

    Начальник службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтре рассказал о поведении болельщиков «Зенита» на матче в Тронхейме.

    «Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле. Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили.

    Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к доктору, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья.

    Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты «Зенита» спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь – это в ресторанах или где-то еще», – сказал Энгтре.

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