Болельщики «Зенита» на матче с «Русенборгом» выломали 80 кресел и ранили одного охранника

Начальник службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтре рассказал о поведении болельщиков на матче в Тронхейме.

«Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле. Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили.

Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к доктору, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья.

Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь – это в ресторанах или где-то еще», – сказал Энгтре.