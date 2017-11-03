NRK: фанаты «Зенита» проявили расизм и вандализм во время матча с «Русенборгом»

Норвежское издание NRK обвинило болельщиков в неподобающем поведении по итогам выездного матча группового этапа с «Русенборгом» (1:1).

По словам одного из болельщиков норвежского клуба Эмиля Олмоса, находившегося в одном секторе вместе с фанатами гостей, последние проявляли расизм по отношению к нигерийскому форварду Самуэлу Адегбенро.

«Мы обсуждали это во время перерыва, несколько человек это слышали. Это ужасно», — сказал Олмос.

Вместе с тем никто из руководства «Русенборга» этот инцидент не подтвердил.

Кроме того, болельщиков «Зенита» обвинили в вандализме.

«Они стояли, прыгали, ломали и бросали сидения. Уничтожено примерно 70–80 кресел», — сказал менеджер по безопасности «Русенборга» Арне Энгро.

«Фанаты «Зенита» бросали сидения на поле. Стюарду пришлось их собирать», — добавил Олмос.

Делегат УЕФА проинформирован о беспорядках на стадионе.

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