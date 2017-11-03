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    Охранник стадиона «Русенборга» пострадал не от болельщиков «Зенита»

    Теги Зенит Лига Европы Русенборг происшествия болельщики

    Глава службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтре опроверг свои слова о том, что повреждение одному из охранников нанесли болельщики «Зенита».

    «В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба «Зенит».

    Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай», – сказал Энгтре.

    Болельщики «Зенита» на матче с «Русенборгом» выломали 80 кресел и ранили одного охранника

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