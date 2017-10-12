El Mundo Deportivo: «Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» зимой

Полузащитник Филиппе Коутиньо во время январского трансферного окна может перейти в «Барселону», которая хотела приобрести его еще минувшим летом.

Бразилец договорился с мерсисайдцами, что в случае достойного предложения зимой они отпустят его в каталонский клуб, поскольку Коутиньо уже заигран за «Ливерпуль» в этом сезоне в Лиге чемпионов и не сможет выйти против него на поле, если встретится с англичанами в плей-офф.

Директор «Барселоны»: «Мы готовы купить Коутиньо зимой»