El Mundo Deportivo: «Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» зимой
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо во время январского трансферного окна может перейти в «Барселону», которая хотела приобрести его еще минувшим летом.
Бразилец договорился с мерсисайдцами, что в случае достойного предложения зимой они отпустят его в каталонский клуб, поскольку Коутиньо уже заигран за «Ливерпуль» в этом сезоне в Лиге чемпионов и не сможет выйти против него на поле, если «Барселона» встретится с англичанами в плей-офф.
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