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    El Mundo Deportivo: «Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» зимой

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания Лига чемпионов возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо во время январского трансферного окна может перейти в «Барселону», которая хотела приобрести его еще минувшим летом.

    Бразилец договорился с мерсисайдцами, что в случае достойного предложения зимой они отпустят его в каталонский клуб, поскольку Коутиньо уже заигран за «Ливерпуль» в этом сезоне в Лиге чемпионов и не сможет выйти против него на поле, если «Барселона» встретится с англичанами в плей-офф.

    Директор «Барселоны»: «Мы готовы купить Коутиньо зимой»

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