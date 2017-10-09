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    «ПСЖ» намерен купить Коутиньо летом по просьбе Неймара

    Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ».

    Парижане пытались приобрести бразильца еще в июле после того, как об этом попросил его соотечественник форвард Неймар, перешедший ранее из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    «ПСЖ» готов был повторить предложение каталонцев по трансферу Коутиньо, но тот, несмотря на уговоры Неймара, хотел перебраться на «Камп Ноу», и в итоге «Ливерпуль» заблокировал сделку.

    Теперь «ПСЖ» вновь попытается купить Коутиньо по окончании сезона.

    Ранее сообщалось, что Неймар попросил французский клуб приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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