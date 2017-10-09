«ПСЖ» намерен купить Коутиньо летом по просьбе Неймара

Полузащитник Филиппе Коутиньо по-прежнему находится в сфере интересов .

Парижане пытались приобрести бразильца еще в июле после того, как об этом попросил его соотечественник форвард , перешедший ранее из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

«ПСЖ» готов был повторить предложение каталонцев по трансферу Коутиньо, но тот, несмотря на уговоры Неймара, хотел перебраться на «Камп Ноу», и в итоге «Ливерпуль» заблокировал сделку.

Теперь «ПСЖ» вновь попытается купить Коутиньо по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил французский клуб приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса.