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    Гетце и Гюндоган вызваны в сборную Германии на игры с Англией и Францией

    Теги Месут Озил Йоахим Лев сборная Англии сборная Германии сборная Франции Сами Хедира Тони Кроос Матс Хуммельс Джером Боатенг Ларс Штиндль Себастьян Руди Марио Гетце Сандро Вагнер Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Кевин Трапп Марвин Платтенхардт Бернд Лено Юлиан Дракслер товарищеские матчи (сборные) Эмре Джан Антонио Рюдигер Маттиас Гинтер Амин Юнес Марсель Хальстенберг Никлас Зюле Тимо Вернер Юлиан Брандт Йозуа Киммих

    Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал состав на товарищеские игры с командами Англии и Франции.

    Вратари: Кевин Трапп («ПСЖ»), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Джером Боатенг (все – «Бавария»).

    Полузащитники и нападающие: Себастьян Руди («Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Юлиан Брандт («Байер»), Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Амин Юнес («Аякс»), Месут Озил («Арсенал»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Илкай Гюндоган, Лерой Сане (оба – «Манчестер Сити»).

    Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Немецкого футбольного союза.

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