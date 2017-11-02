Голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа с «Шерифом» (1:2).

31-летний вратарь сборной России, доставая мяч, заработал повреждение.

На 33-й минуте встречи в игру вступил . Это дебют 22-летнего экс-голкипера «Ростова» за москвичей в . До этого он выходил только в Кубке России.

«Замена Гильерме связана с повреждением мышц бедра.

Завтра – дополнительное обследование, после станут ясны ориентировочные сроки», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.