Голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму бедра
Голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).
31-летний вратарь сборной России, доставая мяч, заработал повреждение.
На 33-й минуте встречи в игру вступил Никита Медведев. Это дебют 22-летнего экс-голкипера «Ростова» за москвичей в Лиге Европы. До этого он выходил только в Кубке России.
«Замена Гильерме связана с повреждением мышц бедра.
Завтра – дополнительное обследование, после станут ясны ориентировочные сроки», – сообщила пресс-служба «Локомотива».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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