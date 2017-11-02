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    Sports.ru

    Голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму бедра

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Лига Европы травмы Шериф Гильерме Никита Медведев

    Голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).

    31-летний вратарь сборной России, доставая мяч, заработал повреждение.

    На 33-й минуте встречи в игру вступил Никита Медведев. Это дебют 22-летнего экс-голкипера «Ростова» за москвичей в Лиге Европы. До этого он выходил только в Кубке России.

    «Замена Гильерме связана с повреждением мышц бедра.

    Завтра – дополнительное обследование, после станут ясны ориентировочные сроки», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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