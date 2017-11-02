Гильерме о «Зените»: «Можно покупать дорогих игроков, но это не поможет, если в команде будут проблемы»

Голкипер Гильерме поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

– Ожидал ли кто-то в команде столь высокого места в чемпионате перед стартом сезона?

– Если честно, то нет. Но мы работаем для этого. Мы хотим в каждом турнире добиваться максимальных результатов. В начале этого сезона действительно игра получалась. Палыч нашел нужные слова для команды.

– Семин ведь и привез тебя из Бразилии, будучи президентом .

– Да-да, но надо сказать, что он не изменился как человек совершенно! Он – авторитет для команды, для игроков. Но в тоже время, Палыч понимает, что футбол развивается динамично, и ты можешь остаться позади, если не будешь поспевать за современными тенденциями. Мне кажется, что у нас возрос уровень ответственности. Я это чувствую каждую игру. Нас объединяет одна цель: это самое важное.

– Еще до начала чемпионата «Зениту» отдавали первое место. Что можешь сейчас сказать по этому поводу?

– Что тут скажешь? Футбол – это то, что происходит на поле. Ты можешь покупать самых дорогих игроков, но тебе это не поможет, если в команде будут проблемы. Я надеюсь, что никто из нашей команды не думает о том, что мы уже завоевали медали. Пока мы ничего не выиграли, нужно работать. И пусть все считают это случайностью. Мы тихонько идем своей дорогой, а никто вокруг не ожидает от нас высоких результатов. Пусть обсуждают «Спартак» с «Зенитом». Нам же лучше.

– В тоже время «Локомотив» явно испытывает проблемы с не самыми сильными командами.

– Да, мы уступили в тех встречах, где должны были набирать очки. Такие команды, как «Амкар» или «Уфа», играют очень плотно и жестко в обороне. Нам тяжело взламывать насыщенную защиту. Команды из верхней части таблицы играют в атакующий футбол, позади остаются свободные зоны, и мы этим пользуемся. Знаем о таких проблемах. Если хотим быть чемпионами, то, при всем уважении к тем командам, не имеем право терять очки в матчах с ними. Может быть, дело еще и в психологии, и интуитивно мы немного расслабляемся. Уверен, найдем решение этой проблемы, – сказал .

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