Гильерме: «Фернандеш круче Паредеса. Никаких сомнений»

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ против и озвучил цель команды на сезон.

- – первый перед матчем с . Это важно?

– Знаете, сколько я уже в иве»? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается.

Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем все, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.

– Самый принципиальный соперник для ?

– Сегодня это «Зенит». И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!

– Различаете аргентинцев «Зенита» в лицо?

– Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).

– Кто круче – Паредес или Фернандеш?

– Фернандеш! Никаких сомнений.

– Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?

– Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.

– Игорь Денисов едет в родной город. Не общались с ним на эту тему?

– Еще не общались, но Игорь – спокойный парень, нервничать, думаю, не будет.

– Кого больше опасаетесь – Дзюбу или Кокорина?

– Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели.

Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной, – сказал .

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