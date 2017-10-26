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    Гильерме: «Фернандеш круче Паредеса. Никаких сомнений»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Гильерме Александр Кокорин Мануэл Фернандеш Леандро Паредес

    Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ против «Зенита» и озвучил цель команды на сезон.

    - «Локо» – первый перед матчем с «Зенитом». Это важно?

    – Знаете, сколько я уже в «Локомотиве»? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается.

    Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем все, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.

    – Самый принципиальный соперник для Гильерме?

    – Сегодня это «Зенит». И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!

    – Различаете аргентинцев «Зенита» в лицо?

    – Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).

    – Кто круче – Паредес или Фернандеш?

    – Фернандеш! Никаких сомнений.

    – Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?

    – Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.

    – Игорь Денисов едет в родной город. Не общались с ним на эту тему?

    – Еще не общались, но Игорь – спокойный парень, нервничать, думаю, не будет.

    – Кого больше опасаетесь – Дзюбу или Кокорина?

    – Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели.

    Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной, – сказал Гильерме.

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