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    «Реал» – «Барселона». Матч состоится 23 декабря в 13.00

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Сантьяго Бернабеу календарь

    Первое класико сезона между «Реалом» и «Барселоной» будет сыграно в субботу, 23 декабря.

    Матч 17-го тура примеры будет сыгран в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Игра начнется в 13.00 по местному времени (15.00 по московскому).

    После 10 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 28 очков. «Реал» идет третьим (20 очков).

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