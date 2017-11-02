«Реал» – «Барселона». Матч состоится 23 декабря в 13.00

Первое класико сезона между и «Барселоной» будет сыграно в субботу, 23 декабря.

Матч 17-го тура примеры будет сыгран в Мадриде на стадионе .

Игра начнется в 13.00 по местному времени (15.00 по московскому).

После 10 туров лидирует в чемпионате Испании, набрав 28 очков. идет третьим (20 очков).

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