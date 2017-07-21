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    В 1-м туре примеры «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво»

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    Опубликован календарь чемпионата Испании-2017/18.

    Сезон в примере начнется 19-20 августа, а завершится 20 мая.

    В 8-м туре, 15 октября, «Атлетико» примет «Барселону». Ответная игра в рамках 27-го тура пройдет на «Камп Ноу» 4 марта.

    Первое мадридское дерби сезона состоится в 12-м туре: «Атлетико» 19 ноября примет «Реал». Ответная игра 31-го тура запланирована на 8 апреля.

    20 декабря, в 17-м туре, «Реал» примет «Барселону». Ответный матч 36-го тура пройдет 6 мая.

    1-й тур:

    Депортиво – Реал

    Леванте – Вильярреал

    Сельта – Реал Сосьедад

    Барселона – Бетис

    Леганес – Алавес

    Севилья – Эспаньол

    Атлетик – Хетафе

    Малага – Эйбар

    Жирона – Атлетико

    Валенсия – Лас-Пальмас

    Полная версия календаря доступна здесь.

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