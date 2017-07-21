В 1-м туре примеры «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво»

Опубликован календарь чемпионата Испании-2017/18.

Сезон в примере начнется 19-20 августа, а завершится 20 мая.

В 8-м туре, 15 октября, примет «Барселону». Ответная игра в рамках 27-го тура пройдет на «Камп Ноу» 4 марта.

Первое мадридское дерби сезона состоится в 12-м туре: 19 ноября примет «Реал». Ответная игра 31-го тура запланирована на 8 апреля.

20 декабря, в 17-м туре, «Реал» примет «Барселону». Ответный матч 36-го тура пройдет 6 мая.

1-й тур:

– Реал

Леванте – Вильярреал

Сельта – Реал Сосьедад

– Бетис

Леганес – Алавес

Севилья –

Атлетик – Хетафе

Малага – Эйбар

Жирона – Атлетико

– Лас-Пальмас

Полная версия календаря доступна здесь.