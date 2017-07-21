В 1-м туре примеры «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво»
Опубликован календарь чемпионата Испании-2017/18.
Сезон в примере начнется 19-20 августа, а завершится 20 мая.
В 8-м туре, 15 октября, «Атлетико» примет «Барселону». Ответная игра в рамках 27-го тура пройдет на «Камп Ноу» 4 марта.
Первое мадридское дерби сезона состоится в 12-м туре: «Атлетико» 19 ноября примет «Реал». Ответная игра 31-го тура запланирована на 8 апреля.
20 декабря, в 17-м туре, «Реал» примет «Барселону». Ответный матч 36-го тура пройдет 6 мая.
1-й тур:
Депортиво – Реал
Леванте – Вильярреал
Сельта – Реал Сосьедад
Барселона – Бетис
Леганес – Алавес
Севилья – Эспаньол
Атлетик – Хетафе
Малага – Эйбар
Жирона – Атлетико
Валенсия – Лас-Пальмас
Полная версия календаря доступна здесь.
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