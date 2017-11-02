Месси, Икарди и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал окончательный состав команды на матчи с Россией и Нигерией.

Вратари: , Науэль Гусман, Агустин Маркесин.

Защитники: , Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, .

Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, , Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, , Энцо Перес, Фернандо Беллуски.

Нападающие: , Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, , Дарио Бенедетто.

Паредес, Ригони и Краневиттер выступают в российской премьер-лиге за «Зенит».