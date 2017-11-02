Месси, Икарди и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал окончательный состав команды на матчи с Россией и Нигерией.
Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Агустин Маркесин.
Защитники: Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Эмилиано Инсуа.
Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, Диего Перотти, Энцо Перес, Фернандо Беллуски.
Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Кристиан Павон, Дарио Бенедетто.
Паредес, Ригони и Краневиттер выступают в российской премьер-лиге за «Зенит».
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