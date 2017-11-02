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    Месси, Икарди и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

    Теги Зенит Эмилиано Инсуа Лионель Месси Серхио Агуэро сборная России сборная Аргентины Хавьер Маскерано Серхио Ромеро сборная Нигерии Эвер Банега Анхель Ди Мария Фернандо Беллуски Алехандро Гомес Мауро Икарди Федерико Фасио Эдуардо Сальвио Диего Перотти Николас Отаменди Габриэль Меркадо Энцо Перес Пауло Дибала Леандро Паредес Херман Пеццелья Науэль Гусман Кристиан Павон Дарио Бенедетто Эмилиано Ригони Агустин Маркесин Маркос Акунья Матиас Краневиттер

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал окончательный состав команды на матчи с Россией и Нигерией.

    Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Агустин Маркесин.

    Защитники: Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Эмилиано Инсуа.

    Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, Диего Перотти, Энцо Перес, Фернандо Беллуски.

    Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Кристиан Павон, Дарио Бенедетто.

    Паредес, Ригони и Краневиттер выступают в российской премьер-лиге за «Зенит».

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