Месси сыграет за сборную Аргентины в матче с Россией, но не будет играть с Нигерией в Краснодаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси примет участие лишь в одном товарищеском матче из двух, которые пройдут в ноябре.

Месси будет в составе сборной на игру с Россией в «Лужниках». Матч с Нигерией на стадионе «Краснодаре» нападающий пропустит.

Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября. Встреча южноамериканцев с Нигерией состоится 14 ноября.

Отмечается, что Месси, вероятно, даже не войдет в состав аргентинской делегации, которая полетит в Краснодар.

«Лужники» теперь просто шикарны. Вот что изменилось