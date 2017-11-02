Месси сыграет за сборную Аргентины в матче с Россией, но не будет играть с Нигерией в Краснодаре
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси примет участие лишь в одном товарищеском матче из двух, которые пройдут в ноябре.
Месси будет в составе сборной на игру с Россией в «Лужниках». Матч с Нигерией на стадионе «Краснодаре» нападающий пропустит.
Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября. Встреча южноамериканцев с Нигерией состоится 14 ноября.
Отмечается, что Месси, вероятно, даже не войдет в состав аргентинской делегации, которая полетит в Краснодар.
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