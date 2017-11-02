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    Месси сыграет за сборную Аргентины в матче с Россией, но не будет играть с Нигерией в Краснодаре

    Теги Барселона Лионель Месси сборная России сборная Аргентины сборная Нигерии товарищеские матчи (сборные)

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси примет участие лишь в одном товарищеском матче из двух, которые пройдут в ноябре.

    Месси будет в составе сборной на игру с Россией в «Лужниках». Матч с Нигерией на стадионе «Краснодаре» нападающий пропустит.

    Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября. Встреча южноамериканцев с Нигерией состоится 14 ноября.

    Отмечается, что Месси, вероятно, даже не войдет в состав аргентинской делегации, которая полетит в Краснодар.

    «Лужники» теперь просто шикарны. Вот что изменилось

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