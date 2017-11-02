Криштиану Роналду: «Тоттенхэм» забил из офсайда. В матче с «Жироной» было то же самое»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду раскритиковал судейство после матча с «Тоттенхэмом» (1:3).
«Мы проиграли 1:3, и это сильный удар. На мой взгляд, это несправедливо отражает то, что происходило на поле. Первый гол был забит из офсайда.
Так же было и в матче с «Жироной». Второй гол был забит из офсайда. Мы не можем контролировать такие вещи, но можем управлять своим настроем, беговой работой, борьбой, и недостатка всего этого не наблюдалось ни в одной из двух последних игр», – сказал Роналду.
Главным судьей матча «Тоттенхэм» – «Реал» был Джюнейт Чакир, лайнсменами – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Игру «Жирона» – «Реал» (2:1) обслуживала бригада Алехандро Эрнандеса. Лайнсменами были Теодоро Собрино Маган и Хосе Наранхо Перес.
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