Криштиану Роналду: «Тоттенхэм» забил из офсайда. В матче с «Жироной» было то же самое»

Нападающий Криштиану Роналду раскритиковал судейство после матча с (1:3).

«Мы проиграли 1:3, и это сильный удар. На мой взгляд, это несправедливо отражает то, что происходило на поле. Первый гол был забит из офсайда.

Так же было и в матче с «Жироной». Второй гол был забит из офсайда. Мы не можем контролировать такие вещи, но можем управлять своим настроем, беговой работой, борьбой, и недостатка всего этого не наблюдалось ни в одной из двух последних игр», – сказал Роналду.

Главным судьей матча «Тоттенхэм» – «Реал» был Джюнейт Чакир, лайнсменами – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Игру «Жирона» – «Реал» (2:1) обслуживала бригада Алехандро Эрнандеса. Лайнсменами были Теодоро Собрино Маган и Хосе Наранхо Перес.

Кажется, Роналду теперь забивает только в Лиге чемпионов