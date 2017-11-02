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    Криштиану Роналду: «Тоттенхэм» забил из офсайда. В матче с «Жироной» было то же самое»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов судьи Тоттенхэм Жирона Джюнейт Чакир Тарик Онгун Бахаттин Дуран Теодоро Собрино Маган Алехандро Эрнандес Хосе Наранхо Перес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду раскритиковал судейство после матча с «Тоттенхэмом» (1:3).

    «Мы проиграли 1:3, и это сильный удар. На мой взгляд, это несправедливо отражает то, что происходило на поле. Первый гол был забит из офсайда.

    Так же было и в матче с «Жироной». Второй гол был забит из офсайда. Мы не можем контролировать такие вещи, но можем управлять своим настроем, беговой работой, борьбой, и недостатка всего этого не наблюдалось ни в одной из двух последних игр», – сказал Роналду.

    Главным судьей матча «Тоттенхэм» – «Реал» был Джюнейт Чакир, лайнсменами – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Игру «Жирона» – «Реал» (2:1) обслуживала бригада Алехандро Эрнандеса. Лайнсменами были Теодоро Собрино Маган и Хосе Наранхо Перес.

    Кажется, Роналду теперь забивает только в Лиге чемпионов

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