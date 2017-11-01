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    КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 325 тысяч рублей

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Урал КДК РФС Арсенал Тула Уфа Тосно

    Состоялось заседание КДК РФС, на котором были вынесены решения по матчам 15-го тура РФПЛ.

    «Арсенал» – ЦСКА

    – за бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать «Арсенал» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ЦСКА на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

    – за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья – оштрафовать ЦСКА на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

    «Ростов» – «Спартак»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Ростов» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Спартак» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Амкар» – «Урал»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

    «Зенит» – «Локомотив»

    – за скандирование зрителями  ненормативной лексики– оштрафовать «Зенит» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Зенит» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Локомотив» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Динамо» – «Тосно»

    – за задержку начала матча – оштрафовать «Тосно» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

    «Уфа» – «Рубин»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Уфу» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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