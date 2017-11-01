КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 325 тысяч рублей

Состоялось заседание КДК РФС, на котором были вынесены решения по матчам 15-го тура РФПЛ.

«Арсенал» –

– за бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать «Арсенал» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ЦСКА на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

– за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья – оштрафовать ЦСКА на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

«Ростов» –

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Ростов» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Спартак» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Амкар» – «Урал»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

– «Локомотив»

– за скандирование зрителями ненормативной лексики– оштрафовать на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Зенит» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

– «Тосно»

– за задержку начала матча – оштрафовать «Тосно» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

«Уфа» –

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Уфу» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.