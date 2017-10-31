Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Комбаров: «Когда дилетанты в критике переходят на личности и унижают – это вымораживает»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о критике в свой адрес.

    – Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.

    – Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

    – После «вратарского» спасения в матче с «Севильей» даже Кафельников вас поблагодарил.

    – Не знаю, чего он там написал...

    – А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.

    – Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает, – сказал Комбаров.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться