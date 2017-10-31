Дмитрий Комбаров: «Когда дилетанты в критике переходят на личности и унижают – это вымораживает»
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о критике в свой адрес.
– Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.
– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.
– После «вратарского» спасения в матче с «Севильей» даже Кафельников вас поблагодарил.
– Не знаю, чего он там написал...
– А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.
– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает, – сказал Комбаров.
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