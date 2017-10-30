Илья Геркус: «Зенит» остается фаворитом в споре за чемпионство»

Президент Илья Геркус по следам игры с «Зенитом» (3:0) оценил турнирную ситуацию в премьер-лиге.

«Зенит», безусловно, по-прежнему остается фаворитом в споре за чемпионство. А за места в Лиге чемпионов также будут бороться «Краснодар», ЦСКА и, конечно, .

Но «Зениту» придется повоевать. Выиграть чемпионство – это непросто. Возможно, кто-то думал, что золото у уже в кармане, но нет, для того, чтобы его добыть, нужно тяжело работать», – сказал функционер.

Еще месяц назад мы думали, что «Зенит» – чемпион

Я сходил на «Зенит» – «Локомотив», чтобы поесть