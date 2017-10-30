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    «Локомотив» подшутил над «Зенитом», использовав его хэштег #ГородПобедителей

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия фото интернет

    Игроки и тренеры «Локомотива» вернулись в Москву после победы над «Зенитом» (3:0).

    «Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, Город Победителей», – сказано в информационном сообщении в официальном микроблоге столичного клуба. Хэштегом #ГородПобедителей сотрудники «Зенита» обычно обозначают Санкт-Петербург.

    Ранее по ходу нынешнего сезона в аккаунте «Локомотива» появилась запись о работе судей на игре с «Амкаром» (0:1): «Матч «Локо» – «Амкар» судила бригада в следующем составе: Кирилл Левников (СПб), Алексей Лебедев (СПб), Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.)». Сотрудники «Зенита» ответили на тот твит, написав, что «Локомотив» намекает на «Тосно».

    Иллюстрация: твиттер «Локомотива»

    «Зенит» лучше всех работает с болельщиками. И влияет на политику «Матч ТВ»

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