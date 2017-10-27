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    Виктор Гончаренко: «Ни мы, ни «Арсенал» не заслуживали победы»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов Арсенал Тула Виктор Гончаренко стадион Арсенал Тула Аарон Оланаре Федор Чалов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).

    – Если отвлечься от удаления, то можно сказать, что мы создали недостаточно моментов. Мы мало забиваем. Но в целом мы не заслуживали поражения.

    – В стартовом составе вышли Оланаре и Чалов, которые раньше получали не так много времени. Чем объясните это решение? Недооценили соперника?

    – Ни о какой недооценке не идет речи. У ряда футболистов были определенные проблемы, и мы сделали выбор в пользу данных игроков. Здесь нет никакой недооценки, это не игроки ротации.

    – Вы сказали, что вы не заслужили поражения. А кто заслужил победу?

    – Сегодня еще третья команда играла? Ни мы, ни «Арсенал» не заслуживали победы.

    – Можно ли сказать, что игра с «Базелем» – главная в году для ЦСКА?

    – Когда у тебя столько матчей, каждая игра – главная. Любой матч важен. Как только начинаешь делить матчи на важные и не очень, начинаются проблемы.

    – В Базеле ожидается аншлаг. Это добавит мотивации?

    – Всегда приятно играть в такой атмосфере.

    – Что скажете об атмосфере на стадионе?

    – В Туле любят футбол и команду. Думаю, атмосфера была бы еще лучше, если бы трибуны были ближе к полю, – сказал Гончаренко.

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