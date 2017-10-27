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    Видаль подрался в ночном клубе Мюнхена

    Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Артуро Видаль

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль в очередной раз стал участником конфликта и нарушил общественный порядок.

    Инцидент произошел в ночь на 17 сентября в ночном клубе Мюнхена Crown’s Club, где чилийский хавбек отдыхал вместе со своим братом и друзьями.

    В три часа ночи там началась драка. Один мужчина, подавший затем заявление в полицию 28 сентября, получил удар бутылкой по голове, но не от Видаля или его окружения. Футболист лишь вступил в драку после этого происшествия.

    Мюнхенская полиция подтвердила факт драки, отметив, что проводит расследование. «Бавария» информацию пока не прокомментировала.

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