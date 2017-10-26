Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от 1,5 до 30 тысяч рублей

объявил о старте продаж билетов на матч 18-го тура чемпионата России с .

Билеты будут продаваться в пять этапов. Самый дешевый билет стоит 1,5 тысячи рублей, а самый дорогой – 30 тысяч.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится на 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Зенит» получил 110 млн рублей от продажи билетов на матч со «Спартаком»