«Тосно» — «Спартак». Матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит»

«Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ вырвал ничью у (2:2).

Встречу, которая проходила на стадионе , посетило 13 665 человек.

Отметим, что это 1110 человек больше, чем присутствовало на игре 3-го тура «Тосно» против (0:1).

Давид Юрченко: «Петербург и область – единый регион, поэтому люди должны поддерживать и «Зенит», и «Тосно»