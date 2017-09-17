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    «Тосно» — «Спартак». Матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит»

    Теги Спартак Зенит Петровский болельщики Тосно

    «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ вырвал ничью у «Спартака» (2:2).

    Встречу, которая проходила на стадионе «Петровский», посетило 13 665 человек.

    Отметим, что это 1110 человек больше, чем присутствовало на игре 3-го тура «Тосно» против «Зенита» (0:1).

    Давид Юрченко: «Петербург и область – единый регион, поэтому люди должны поддерживать и «Зенит», и «Тосно»

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