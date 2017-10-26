Кокорин о том, что лидер сборной Голландии – футболист «Спартака»: «В этом и беда!»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в шутку назвал проблемой сборной Голландии нападающего «Спартака» Куинси Промеса.
– Сейчас уровень сильных сборных снижается.
Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.
– Но у голландцев лидер – футболист «Спартака».
– В этом и беда! – сказал Кокорин в эфире «Радио Зенит».
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