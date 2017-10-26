Кокорин о том, что лидер сборной Голландии – футболист «Спартака»: «В этом и беда!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в шутку назвал проблемой сборной Голландии нападающего Куинси Промеса.

– Сейчас уровень сильных сборных снижается.

Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.

– Но у голландцев лидер – футболист .

– В этом и беда! – сказал Кокорин в эфире «Радио Зенит».

Промес невероятен. Именно он делает «Спартак» мощным