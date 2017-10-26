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    Кокорин о том, что лидер сборной Голландии – футболист «Спартака»: «В этом и беда!»

    Теги Спартак Зенит сборная Голландии сборная России Александр Кокорин Куинси Промес

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в шутку назвал проблемой сборной Голландии нападающего «Спартака» Куинси Промеса.

    – Сейчас уровень сильных сборных снижается.

    Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.

    – Но у голландцев лидер – футболист «Спартака».

    – В этом и беда! – сказал Кокорин в эфире «Радио Зенит».

    Промес невероятен. Именно он делает «Спартак» мощным

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