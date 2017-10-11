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    Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B, среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания

    Теги сборная России Лига наций

    Определился состав 4 дивизионов в Лиге наций по итогам отборочных матчей ЧМ-2018.

    Сборная России сыграет во втором дивизионе, куда вошли команды, занимающие места в рейтинге с 13-го по 24-е. Это — Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. В дивизионе будет 4 группы по три команды.

    В дивизион А попали первые 12 представителей рейтинга – Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Голландия. Здесь также будет 4 группы по три команды.

    В дивизионе С выступят Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва. В этом дивизионе будет одна группа из трех команд, а также три группы — из четырех.

    Дивизион D составят Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар. Здесь будет 4 группы по четыре команды.

    Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.

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