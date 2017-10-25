Александр Самедов: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня не примут»

Полузащитник Александр Самедов рассказал о своем возвращении в московский клуб.

– Каррере хватило полгода, чтобы обратить внимание на тебя. Как думаешь, чем ты зацепил итальянца?

– Лучше спросите об этом самого тренера. О своем желании видеть меня в «Спартаке» Мистер сказал лично, в лицо. И отказать я не мог.

– Какой из факторов перевесил: возможность стать чемпионом России или возможность вернуться в родной клуб?

– Второй. Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были.

– Какие?

– Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

– Скажем откровенно. Спасло то, что не выступал за .

– Может быть (смеется).

– Видели твои эмоции после первого гола. Что творилось в голове, когда мяч пересек линию ворот?

– Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота «Анжи» – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч , но этот для меня важнее, – сказал Самедов.