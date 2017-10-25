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    Александр Самедов: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня не примут»

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем возвращении в московский клуб.

    – Каррере хватило полгода, чтобы обратить внимание на тебя. Как думаешь, чем ты зацепил итальянца?

    – Лучше спросите об этом самого тренера. О своем желании видеть меня в «Спартаке» Мистер сказал лично, в лицо. И отказать я не мог.

    – Какой из факторов перевесил: возможность стать чемпионом России или возможность вернуться в родной клуб?

    – Второй. Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были.

    – Какие?

    – Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

    – Скажем откровенно. Спасло то, что не выступал за ЦСКА.

    – Может быть (смеется).

    – Видели твои эмоции после первого гола. Что творилось в голове, когда мяч пересек линию ворот?

    – Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота «Анжи» – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч «Зениту», но этот для меня важнее, – сказал Самедов.

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