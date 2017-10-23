Игорь Шалимов: «Возможно, команду надо как-то взбудоражить»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча чемпионата России с (0:2).

- Пятое поражение подряд.

– Кризис есть. Надо разобраться, проблемы есть. Мы не забиваем, надо понять, что не так. Поменяли некоторые тактические моменты, будем думать.

В принципе игра была равная. Опять получаем дурацкий гол при равной игре. После этого стало сложнее. Из четырех игр три провели против команд, которые претендуют на тройку и находятся выше нас. Мы должны готовиться к тому, что в других матчах не можем терять очки.

Это беда наша, проблема. Теперь нам нельзя терять очки в следующих матчах. Нам нужна победа, нужен гол, чтобы выйти из этого положения. Ситуация тяжелая. Тренируемся нормально, выполняем установку. Проблемы есть.

- Гол может помочь?

– Были такие проблемы у команд, но они справлялись после забитого гола. У нас был плохой матч с «Арсеналом». Пропускаем дурацкие голы после рикошетов.

- Команда опустошена?

– Конечно, 4 поражения, 0 забитых голов, она опустошена. У нас сложный период. Надо вместе собраться и выходить из него. Не надо думать, что он просто так пройдет. Сейчас задача восстановиться и понять, что происходит. Надо поговорить с ребятами и дальше уже готовиться к следующему матчу. Здесь только работа. Много говорить не надо.

У нас нормальный контакт с командой. Но это тренерские дела. Возможно, надо их как-то взбудоражить.

- Хватает ли вам обоймы игроков?

– Мы играем раз в неделю, повылетали отовсюду, откуда можно. Не видим, кто бы выпадал явно, – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум