Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Семин о матче с «Краснодаром»: «Не просто победа, а победа, достигнутая при очень хорошей игре»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Краснодар

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о матче чемпионата России с «Краснодаром» (2:0).

    - Как оцените результат? Как лидерство в чемпионате повлияет на команду?

    – На команду все влияет хорошо, порой даже когда проигрываем. Победа – радость для болельщиков. Не просто победа, а победа, достигнутая при очень хорошей игре. Рад, что в таблице идем на первом месте. Чемпионат продолжается.

    Особенно хочу отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые сегодня выполняли и оборонительные функции, и атакующие.

    - А Фернандеш?

    – Мы говорим о тактике. У Миранчука и Фарфана было сложное задание. «Краснодар» сложно победить. Они хорошо играют в пас, владеют мячом, мы не отставали от них.

    - Впереди сложные матчи.

    – Легкого календаря не бывает, особенно у нас в чемпионате России. В премьер-лиге сложно предсказать фаворита или результат. «Амкар» забирает очки у «Спартака». И у нас такая ситуация была.

    - Довольны движением команды?

    – Я сегодня доволен всеми и всем, – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Winline, Пари-Матч

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться