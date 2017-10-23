Семин о матче с «Краснодаром»: «Не просто победа, а победа, достигнутая при очень хорошей игре»

Главный тренер Юрий Семин рассказал о матче чемпионата России с (2:0).

- Как оцените результат? Как лидерство в чемпионате повлияет на команду?

– На команду все влияет хорошо, порой даже когда проигрываем. Победа – радость для болельщиков. Не просто победа, а победа, достигнутая при очень хорошей игре. Рад, что в таблице идем на первом месте. Чемпионат продолжается.

Особенно хочу отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые сегодня выполняли и оборонительные функции, и атакующие.

- А Фернандеш?

– Мы говорим о тактике. У Миранчука и Фарфана было сложное задание. «Краснодар» сложно победить. Они хорошо играют в пас, владеют мячом, мы не отставали от них.

- Впереди сложные матчи.

– Легкого календаря не бывает, особенно у нас в чемпионате России. В премьер-лиге сложно предсказать фаворита или результат. «Амкар» забирает очки у «Спартака». И у нас такая ситуация была.

- Довольны движением команды?

– Я сегодня доволен всеми и всем, – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».

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