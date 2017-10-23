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    Ловрен после матча с «Тоттенхэмом» удалил фото из инстаграма, информацию про «Ливерпуль» и закрыл комментарии

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Деян Ловрен соцсети

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях после матча 9-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:4).

    28-летний хорватский футболист, допустивший две результативные ошибки в начале встречи, удалил свое фото из профиля в инстаграме.

    Ловрен также стер информацию о «Ливерпуле» из описания. Кроме того, он закрыл комментарии к своей странице.

    «Ливерпуль» в 9 матчах набрал 13 очков и занимает 9-е место в таблице.

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