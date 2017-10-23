Ловрен после матча с «Тоттенхэмом» удалил фото из инстаграма, информацию про «Ливерпуль» и закрыл комментарии

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях после матча 9-го тура премьер-лиги с (1:4).

28-летний хорватский футболист, допустивший две результативные ошибки в начале встречи, удалил свое фото из профиля в инстаграме.

Ловрен также стер информацию о из описания. Кроме того, он закрыл комментарии к своей странице.

«Ливерпуль» в 9 матчах набрал 13 очков и занимает 9-е место в таблице.

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