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    Деян Ловрен: «Лукаку специально задел меня бутсой»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Деян Ловрен Ромелу Лукаку

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче чемпионата Англии прокомментировал эпизод со столкновением с форвардом манкунианцев Ромелу Лукаку.

    «Я подкатился под него, и мне показалось, что он мог бы и не задевать меня. Честно говоря, думаю, он сделал это специально. Даже если он и не хотел это сделать, то обычно в таких случаях извиняются. Но Лукаку весь матч был на нервах, это тоже повлияло.

    Это случилось на поле, все уже позади и ничего не изменить. Не могу сказать, что я разочарован – что есть, то есть. Нужно двигаться дальше, это футбол», – сказал Ловрен.

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