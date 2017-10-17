Деян Ловрен: «Лукаку специально задел меня бутсой»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен после ничьей с (0:0) в матче чемпионата Англии прокомментировал эпизод со столкновением с форвардом манкунианцев .

«Я подкатился под него, и мне показалось, что он мог бы и не задевать меня. Честно говоря, думаю, он сделал это специально. Даже если он и не хотел это сделать, то обычно в таких случаях извиняются. Но Лукаку весь матч был на нервах, это тоже повлияло.

Это случилось на поле, все уже позади и ничего не изменить. Не могу сказать, что я разочарован – что есть, то есть. Нужно двигаться дальше, это футбол», – сказал Ловрен.

ФОТО 1

ФОТО 2