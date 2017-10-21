«Барселона» предложит Месси контракт до конца карьеры

намерена продлить соглашение с нападающим Лионелем Месси до завершения его игровой карьеры.

«Клуб предложит ему пожизненный контракт», – заявил исполнительный директор Оскар Грау.

Контракт 30-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

Недавно каталонцы подписали пожизненный контракт с капитаном команды Андресом Иньестой.

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